Ждете снега? Тогда прогноз погоды на неделю может вас хоть немного порадовать

Среда, 11.12:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, к утру повернет к южному и усилится до 4-10, на островах и побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Вечером на островах и по северо-западу материковой части пройдет мокрый снег и снег, на побережье и дождь. Ветер южный 6-11, порывами 14 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха в центральных и восточных районах Эстонии 0..-3, по западным районам +1..+4 °С.

Четверг, 12.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывами 13 м/с, на побережье 7-12, порывами 15, в начале ночи до 18 м/с. Температура воздуха -1..-4, на островах и западном побережье 0..+2°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, на островах и дождь. Ветер юго-восточный и южный 5-10, порывами 13, на побережье 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Пятница, 13.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный 6-10, порывами 13, на побережье 7-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Облачно. Новая порция осадков в виде мокрого снега и снега распространится с района Рижского залива на северо-восток. Ветер юго-восточный и южный 6-10, порывами 13, на побережье 7-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Суббота, 14.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный 7-12, порывами 15, на побережье островов до 18 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.