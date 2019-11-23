Зима близко! Предстоящей ночью до -10, днем снег — что дальше?

Воскресенье, 24.11:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. По островам запада Эстонии возможны слабые осадки. Ветер юго-восточный, восточный 2-8, на островах в начале ночи до 11 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами -10, на западе Эстонии -3..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Понедельник, 25.11:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7, во внутренних районах местами -10, на островах -1.. +1°С.

Днем: Днём облачность увеличится, хотя осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Вторник, 26.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах -1..+1°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Среда, 27.11:

Ночью: Облачно, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Облачно. По западу Эстонии возможен мокрый снег и дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.