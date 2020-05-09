Зима возвращается? На следующей неделе обещают снег

Воскресенье, 10.05:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье местами до +7°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Южный, юго-восточный ветер усилится 5-9, порывы 12, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 15..18, на побережье 10..14°C.

Понедельник, 11.05:

Ночью: Облачность уплотнится и зона дождей распространится с островов на материк. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи на островах перейдет к северо-западному. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Дожди медленно распространятся с запада по всей Эстонии на восток, местами мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с островов, осадки прекратятся. Ветер северо-западный 6-12, порывы 14, на островах и побережье до 18 м/с. На востоке Эстонии в первой половине дня ветер южных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 4..9, в первой половине дня на востоке Эстонии 14..17°C.

Вторник, 12.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. На юге и востоке Эстонии дождь и мокрый снег. Северо-западный ветер 5-11, в начале ночи на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Днем: Облачность рассеется. Во многих местах кратковременный дождь с мокрым снегом. Северо-западный, западный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Среда, 13.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь с мокрым снегом. Ветер сменит направление с западных на южные 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+5°C.

Днем: Облачность увеличится. Во многих местах кратковременный дождь, возможно с мокрым снегом. Ветер переменных направлений 1-7, во второй половине дня на островах северный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 6..11°C.