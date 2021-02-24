Зиме конец? Завтра в Эстонии потеплеет до +10°С

Четверг, 25.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и образуется туман. На востоке Эстонии опасность гололеда. Ветер юго-западный и западный 5-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. В первой половине дня местами сохранится туман. Ветер юго-западный и западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха +3..+8, на островах до +10°С.

Пятница, 26.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-12, на побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с, вечером на островах перейдет к северо-западному. Температура воздуха +2..+7°С.

Суббота, 27.02:

Ночью: Начиная с запада облачность поредеет. На востоке Эстонии во многих местах мокрый снег и снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +1..+5°С.

Воскресенье, 28.02:

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи, начиная с островов, пойдёт мокрый снег и дождь, на материке осадки перейдут к снегу. Опасность гололёда. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7, на западе Эстонии -2..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии пройдёт снег и мокрый снег, на западе мокрый снег и дождь, вечером осадки прекратятся. Опасность гололёда. Ветер западной четверти 2-7, на островах северо-западный 5-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха -1..+2, на западе Эстонии +3..+5°С.

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