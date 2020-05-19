Зимние куртки далеко не убирайте: на этой неделе снег может вернуться

Вторник, 19.05:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Утром ветер слабый неустойчивый, в середине дня развернется к западной четверти и усилится 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 8..14°C.

Среда, 20.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. вероятность осадков больше в начале ночи и затем утром. Ветер северо-западный 3-8, на островах и западном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+3, на побережье +6°C.

Днем: На островах — переменная облачность, на материке — облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, иногда с мокрым снегом. Ветер северо-западный и северный 5-10, порывами 13, на побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 7..12°C.

Четверг, 21.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-9 м/с, на побережье в начале ночи порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..+4, на побережье до +7°C.

Днем: На островах — малооблачно, преимущественно без осадков. На материке — переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. иногда с мокрым снегом. Ветер северо-западный и северный 5-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..12, при наличии плотных дождевых облаков может быть около 5°C.

Пятница, 22.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный и северный 3-8, в начале ночи на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..+4, на побережье до +7°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Преобладает ветер северной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 8..14°C.