Зимние куртки обратно в шкаф! Тепло возвращается в Эстонию минимум на неделю!

Вторник, 15.10

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи местами кратковременные дожди, после полуночи без существенных осадков. Ветер северной четверти 3-8, на побережье в начале ночи порывами 12 м/с, к утру ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 1..5, на побережье местами 8, во внутренних районах при длительных прояснениях до -1°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, начиная с островов повернёт к восточному и юго-восточному и усилится 4-9, во второй половине дня на побережье порывами 12, на островах 14 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Среда, 16.10

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье островов до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер восточных направлений 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8..13, по югу Эстонии до 16°C.

Четверг, 17.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на северном побережье северо-восточный 6-11, порывами 15 м/с, к утру на юге Эстонии повернёт на южную четверть 2-7 м/с . Температура воздуха 5..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями, Пройдёт дождь, во второй половине дня осадки поредеют. Ветер южных направлений 3-8,на северном побережье восточный и северо-восточный 6-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..13°C.