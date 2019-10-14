Зимние куртки обратно в шкаф! Тепло возвращается в Эстонию минимум на неделю!(3)
Ближайшая неделя, по прогнозу синоптиков, порадует теплой погодой: столбик термометра поднимется до +15.
Ближайшая неделя, по прогнозу синоптиков, порадует теплой погодой: столбик термометра поднимется до +15.
Вторник, 15.10
Ночью: Переменная облачность. В начале ночи местами кратковременные дожди, после полуночи без существенных осадков. Ветер северной четверти 3-8, на побережье в начале ночи порывами 12 м/с, к утру ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 1..5, на побережье местами 8, во внутренних районах при длительных прояснениях до -1°С.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, начиная с островов повернёт к восточному и юго-восточному и усилится 4-9, во второй половине дня на побережье порывами 12, на островах 14 м/с. Температура воздуха 6..11°С.
Среда, 16.10
Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье островов до 11°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер восточных направлений 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8..13, по югу Эстонии до 16°C.
Четверг, 17.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на северном побережье северо-восточный 6-11, порывами 15 м/с, к утру на юге Эстонии повернёт на южную четверть 2-7 м/с . Температура воздуха 5..11°C.
Днем: Облачно с прояснениями, Пройдёт дождь, во второй половине дня осадки поредеют. Ветер южных направлений 3-8,на северном побережье восточный и северо-восточный 6-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..13°C.
Пятница, 18.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Дожди распространятся с запада на восток. Ветер южной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 5..11°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Ветер южный и юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 10..14°С (прогноз pogoda.ee)
Суббота, 19.10
В субботу ночью край области высокого давления, расположенной над Россией, достигнет Эстонии, в то же время днем на погоду в нашей стране начнет влиять расширяющаяся над Балтикой область низкого давления. В расположенной на границе двух воздушных масс Эстонии усилится юго-западный ветер. Местами могут пройти кратковременные дожди, только к вечеру обильные осадки придут на Сааремаа и Хийумаа. Температура ночью 7-11, днем 11-15 градусов тепла.
Воскресенье, 20.10
Усилится область низкого давления над южной частью Скандинавии, ее восточная часть обусловит мягкую и дождливую погоду в Эстонии. Днем и к вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 8-12, днем 11-15 градусов.
Понедельник, 21.10
Область низкого давления будет двигаться вдоль шведского побережья в сторону Финляндии, ее восточный гребень обеспечит в Эстонии сравнительно теплую погоду. Южный ветер усилится. Ночью термометр покажет 8-12, днем 11-14 градусов выше нуля.
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