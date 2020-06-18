Зонтики и громоотводы далеко не убираем — гроза повторится!

Пятница, 19.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Во многих местах туман. Ветер переменный, на островах северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 13..18, на юге Эстонии до 20°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь с грозой, местами возможен град. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 24..30, на побережье местами 17..22°С.

Суббота, 20.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы, к вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, порывами 13, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°С.

Воскресенье, 21.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами еще возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, порывами 13, на северном побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 16°С.

Понедельник, 22.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°С.