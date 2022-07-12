12.07.2022, 16:51
Грозовая туча, движущаяся с востока на запад, принесет с собой гром, сильный ветер и град(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня из Восточной в Западную Эстонию прийдут грозовые тучи, сопровождающиеся сильными ливнями и порывами ветра. В некоторых местах ожидается град.
Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, в юго-восточной части Эстонии он повернет на восток и с наступлением вечера ослабеет. Ночью над Западной Эстонией ожидается гроза с сильным дождем и порывами ветра. Температура воздуха достигнет 21-26 градусов.
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