Грозовая туча, движущаяся с востока на запад, принесет с собой гром, сильный ветер и град

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, в юго-восточной части Эстонии он повернет на восток и с наступлением вечера ослабеет. Ночью над Западной Эстонией ожидается гроза с сильным дождем и порывами ветра. Температура воздуха достигнет 21-26 градусов.