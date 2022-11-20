Конец ноября принес зиму: завтра ожидается метель, на дорогах - скользко!

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что небо во многих местах прояснилось, а температура воздуха падает. Однако ясная погода продлится недолго, потому что из Латвии уже надвигаются новые облака, которые движутся на север. „В районе Рижского залива и на островах Западной Эстонии также идет снег. Утром снегопад усилится, начиная с юга Эстонии, и постепенно распространится на север“.

По прогнозу службы погоды, завтра во многих районах Эстонии выпадет небольшой снег, местами ветрено. Во второй половине дня погода прояснится, и вероятность осадков уменьшится. Ветер будет дуть с юго-востока и востока силой 5-12, на побережье порывы до 15, на островах до 17 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха от -4 до -7, на островах от 0 до -4 градусов. Дороги скользкие.

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер восточный, 3-8, на островах и побережье юго-восточный ветер до 10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха от -4 до -8 градусов, на островах от 0 до -4 градусов. Во вторник ожидается снег и мокрый снег. Температура опустится до минус пяти градусов. Погодные условия в среду и четверг схожи.

По состоянию на утро воскресенья больше всего снега было в Южной Эстонии и на Сааремаа. Толщина снежного покрова местами достигала 12-13 сантиметров.