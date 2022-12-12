12.12.2022, 17:48
„В этом шторме нет абсолютно ничего необычного“. Прогноз синопитика: когда закончится непогода(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам синоптика Агентства по окружающей среде Хелве Мейтерн, пик бушующего в Эстонии шторма придется на полночь, после чего непогода будет постепенно утихать.
В Южной Эстонии есть надежда, что погода успокоится уже вечером. „Снегопады, конечно, будут, но не такие ужасные“. В Северной Эстонии шторм достигнет своей кульминационной точки к полуночи, после чего стихия начнет успокаиваться.
„Шторм вызван активным южным циклоном и увеличивающейся на севере областью высокого давления. Если в это время идет снег, то так и бывает“, - поясняет Мейтерн.
„В таком шторме нет абсолютно ничего необычного. В последнее время их, конечно, было немного, но в свое время за зиму их было несколько“, - добавила метеоролог.