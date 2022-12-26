26.12.2022, 11:14
К вечеру погода в Эстонии ухудшится: ожидаются снегопады и метели!
ФОТО: | Delfi Meedia
Центр управления дорожным движением Транспортного департамента предупреждает о скором ухудшении условий на дорогах Эстонии.
Дорожники предупреждают, что уже с утра на дорогах скользко!
Несмотря на то, что в первой половине дня в Эстонии переменная облачность и в основном без осадков, во второй половине дня погода изменится.
Начиная с островов и Юго-Западной Эстонии пойдет снегопад, ожидается метель. Зона осадков и метель будут распространяться в направлении Северо-Востока.
Температура воздуха сохранится в отрицательных значениях, на островах возможен ее некоторый рост. Опасность гололедицы на островах еще более увеличится!
Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях в движении можно получить здесь - http://tarktee.ee