К вечеру погода в Эстонии ухудшится: ожидаются снегопады и метели!

Дорожники предупреждают, что уже с утра на дорогах скользко!

Несмотря на то, что в первой половине дня в Эстонии переменная облачность и в основном без осадков, во второй половине дня погода изменится.

Начиная с островов и Юго-Западной Эстонии пойдет снегопад, ожидается метель. Зона осадков и метель будут распространяться в направлении Северо-Востока.

Температура воздуха сохранится в отрицательных значениях, на островах возможен ее некоторый рост. Опасность гололедицы на островах еще более увеличится!

Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях в движении можно получить здесь - http://tarktee.ee