05.01.2023, 17:39
Внимание, сегодня в Эстонии резко похолодает! Синоптик: в выходные ожидается до 25 градусов мороза
ФОТО: | Delfi Meedia
В выходные дни во многих местах Эстонии температура может опуститься до 25 градусов мороза. Низкие температуры могут задержаться в Эстонии до середины января или еще дольше.
Ведущий синоптик службы погоды Тайми Пальяк сообщила, что самые сильные морозы - до -25 градусов - ожидаются на Востоке Эстонии, в Вирумаа и Йыгевамаа, а также в Южной Эстонии. В остальных уголках страны будет не так морозно. „В Западной Эстонии температура воздуха может опуститься до –20 градусов и ниже, в Центральной Эстонии температура значительно понизится именно в ночь на субботу“, - сказала она.