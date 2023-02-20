Транспортный департамент предупреждает: вечером в понедельник дорожная обстановка ухудшится из-за сильного снегопада

Согласно предупреждению Агентства окружающей среды, в понедельник днем снежные тучи переместятся с островов Западной Эстонии на материк. В нескольких местах пройдет сильный снегопад и будет вьюга. Вечером на островах и западном побережье осадки сменятся на снег с дождем, возможен гололед. На материке будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с, на островах и западном побережье - с порывами до 15-20 м/с. В зоне снегопада видимость ухудшится, дороги станут скользкими.

Транспортный департамент рекомендует воздерживаться от поездок в таких погодных условиях. Если отложить поездку невозможно, водителям следует проявлять предельную осторожность и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Транспортный департамент просит водителей помнить, что дорожные условия зимой могут быть изменчивы, и при планировании поездки нужно закладывать на нее дополнительное время, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и соблюдать безопасную дистанцию. Разумеется, во время снегопада, вьюги и гололеда нельзя ездить с максимально допустимой скоростью.

Для получения информации о дорожных условиях звоните по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения можно найти на сайте http://tarktee.ee.