Метеослужба: в ближайшее время температура местами опустится ниже -20 градусов

В течение дня от Финляндии до Эстонии распространится область повышенного давления. Ночью в основном на островах и на севере страны будет идти снег, днем ​​вероятность осадков уменьшится. Ветер слабый. Из России к нам прибыла очень холодная воздушная масса, и температура воздуха ночью понизится до -5..-11, в Восточной Эстонии -13..-18, местами может понизиться еще ниже, днем ​​останется в пределах -4..-10° С. В четверг (23.02) область высокого давления сместится на юг, а во второй половине дня с северо-запада приблизится граница области низкого давления. Погода в основном без осадков, но во второй половине дня на острова и в Северную Эстонию могут прийти снежные тучи, усилится южный ветер. Температура воздуха ночью -12..-18, на юге Эстонии местами до -22, на островах -5..-10°C, днем ​​-4..-10, на островах -1..-3. °С.