Внимание! Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и дорожных условий

Днем 13 марта на островах и в прибрежных районах Западной Эстонии усилится юго-восточный и южный ветер до 13, порывами до 18 метров в секунду, вечером на материке скорость ветра достигнет 15-18, на островах и побережье 12-17, порывами 23 метров в секунду.

Вечером снегопад, который начнется на западно-эстонских островах, распространится по всей территории Эстонии. На островах дождь к вечеру сменится мокрым снегом, возрастет опасность гололеда. Видимость и условия движения ухудшатся. В ночь на 14 марта будет идти сильный снег и снег с дождем, который на западе сменится дождем. Высок риск гололеда! Ветер 14 марта южный и юго-западный, со скоростью 15-18, на островах и побережье 17, порывами до 23 м/с.