Выходные обещают быть дождливыми. Когда осадки прекратятся?

Суббота, 18.03

Ночью: Облачно с прояснениями. В Северной Эстонии местами возможен снег и мокрый снег. На материке будет дуть юго-восточный и южный ветр 4-9, утром порывами до 13, на островах и побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. В Западной Эстонии местами дождь, возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный, вечером сменит направление на южное и юго-западное 7-12, порывами до 18, на островах и побережье 10-15, порывами до 21 м/с, вечером постепенно ослабеет. Температура воздуха 2..6°C.

Воскресенье, 19.03

Ночью: Сохранится преимущественно облачная погода, во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 4-10, порывами до 14 м/с, утром ослабеет и сменит направление на южное. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно. До обеда во многих местах пройдут дожди, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер в основном южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Понедельник, 20.03

Ночью: Облачная с прояснениями погода. В начале ночи местами возможен кратковременный дождь, после полуночи, начиная с островов пройдут сильные дожди, которые распространятся на материк. Ветер южных направлений 2-8 м/с, после полуночи повернет на юг и юго-запад и окрепнет до 4-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1..4°C.

Днем: Преимущественно облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. Вечером, начиная с Запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный, во второй половине дня, начиная с островов, сменит направление на западное и северо-западное 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

Вторник, 21.03

Ночью: Ясная или малооблачная погода без осадков. В начале ночи в Восточной Эстонии небольшая облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура понизится -3..+2°C. На дорогах опасность гололедицы.