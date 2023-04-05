ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Весне дорогу! В ближайшее время насладимся теплом

На Сааремаа утром еще выпадут единичные осадки в виде мокрого снега и дождя, но затем вероятность дождя над Эстонией на пару дней исчезнет, потому что область высокого давления, распространяющаяся на север, приобретет господствующее значение. И наступит весна: с теплыми днями и прохладными ночами.

С четверга на большей части Эстонии температура воздуха поднимется выше 10 градусов, а во внутренних регионах на следующей неделе ожидается около 15-16 градусов тепла. Однако в прибрежных районах, подверженных ветру, все еще придется немного померзнуть. Ночная температура опустится почти до нуля, а иногда и на несколько градусов ниже. Минусовая температура более вероятна в ночь на субботу, но ниже минус трех она все же не упадет.

Погода год назад 6 апреля 2022 года температура воздуха колебалась от 5,6 (Рухну) до -5,9 градусов (Йыхви). Максимальная скорость ветра, измеренная в Сырве, составила 25,1 м/с. В Тирикойе выпало 3,6 мм осадков. Толщина снежного покрова составила 20 см в Туулемяэ, 7 см в Таллинне и 1 см в Тыравери.

С воскресенья зона высокого давления окажется под ударом зоной низкого давления, простирающейся с юга до прибрежных регионов Балтии. Во многих местах время от времени будут идти дожди, но в основном осадки незначительные. Только в середине недели ожидается приличный дождь с запада, но не повсеместно.

На северном побережье северо-восточный и восточный ветер сегодня и завтра будут умеренно сильными и прохладными, к субботе ветер немного утихнет. Затем, на следующей неделе, ветер, который до сих пор дул с востока, повернет на юг и ослабеет. В начале недели ночи станут немного теплее, благодаря более облачному небу, а дневной температурный фон останется прежним. Там, где облаков мало, показания термометров уверенно поднимутся выше 12 градусов; однако там, где более облачно и особенно там, где соберутся более густые дождевые облака, показания останутся на отметке ниже 10 градусов.