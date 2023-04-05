ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Весне дорогу! В ближайшее время насладимся теплом
В четверг в начале дня прибывшая из России область низкого давления двинется над Балтийским морем в сторону южной части Скандинавии и принесет с собой отголоски этой зимы, а на хвосте - гораздо более теплую воздушную массу с востока, сообщает синоптик на портале Maaleht.
На Сааремаа утром еще выпадут единичные осадки в виде мокрого снега и дождя, но затем вероятность дождя над Эстонией на пару дней исчезнет, потому что область высокого давления, распространяющаяся на север, приобретет господствующее значение. И наступит весна: с теплыми днями и прохладными ночами.
С четверга на большей части Эстонии температура воздуха поднимется выше 10 градусов, а во внутренних регионах на следующей неделе ожидается около 15-16 градусов тепла. Однако в прибрежных районах, подверженных ветру, все еще придется немного померзнуть. Ночная температура опустится почти до нуля, а иногда и на несколько градусов ниже. Минусовая температура более вероятна в ночь на субботу, но ниже минус трех она все же не упадет.
С воскресенья зона высокого давления окажется под ударом зоной низкого давления, простирающейся с юга до прибрежных регионов Балтии. Во многих местах время от времени будут идти дожди, но в основном осадки незначительные. Только в середине недели ожидается приличный дождь с запада, но не повсеместно.
На северном побережье северо-восточный и восточный ветер сегодня и завтра будут умеренно сильными и прохладными, к субботе ветер немного утихнет. Затем, на следующей неделе, ветер, который до сих пор дул с востока, повернет на юг и ослабеет. В начале недели ночи станут немного теплее, благодаря более облачному небу, а дневной температурный фон останется прежним. Там, где облаков мало, показания термометров уверенно поднимутся выше 12 градусов; однако там, где более облачно и особенно там, где соберутся более густые дождевые облака, показания останутся на отметке ниже 10 градусов.