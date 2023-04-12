Сегодня синоптики обещают до +17. Затем похолодает до заморозков

Среда, 12.04

Ночью: в ночь на среду ожидается малооблачная погода или переменная облачность. Местами небольшой дождь, кое-где туман. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: небольшая или переменная облачность. До обеда в отдельных местах возможен небольшой дождь, местами туман. После обеда осадки усилятся, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 12..17, на открытом ветрам побережье 5..9°C.

Четверг, 13.04

Ночью: переменная облачность. Местами дожди. Ветер восточных направлений 3-9 м/с, к утру на северном побережье усилится до 12, порывами до 17 м/с. Температура 1..6°C.

Днем: переменная облачность, местами дожди. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на северном побережье до 13, порывами 18 м/с. Температура 9..14, на открытом побережье 3..8°C.

Пятница, 14.04

Ночью: переменная облачность. Местами дожди. Ветер преимущественно восточный 5-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура 1..6°C.

Днем: небольшая или переменная облачность, в основном без осадков. Ветер большей частью восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура 8..13, на открытом побережье 3..7°C.

Суббота, 15.04

Ночью: ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура -1..+5°C.

Днем: солнечно. Ветер в основном восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6..10, на открытом побережье 3..5°C.