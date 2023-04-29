В начале нового месяца синоптики обещают снег с дождем. А когда же потеплеет?

„В этом году апрель в Эстонии был теплее, чем в среднем (1991-2020). Но ничто не вечно под Луною“, - написал он в социальных сетях.

„Сейчас, в конце месяца, произошли перемены, и погода стала существенно прохладнее. Текущие прогнозы показывают, что по крайней мере первая декада мая также будет прохладнее среднестатистической, - отметил он. - Осадки будут выпадать в виде снега с дождем, а в отдельные дни нельзя исключать и просто снегопада, если воздушная масса будет достаточно холодной. Ночью возможны отрицательные температуры, при этом на уровне земли температура будет значительно ниже нуля“.

Кийтсак добавляет, что по текущим прогнозам температурная кривая начнет подниматься вверх примерно в середине мая, и именно тогда погода постепенно станет теплее. „Общий температурный фон поднимется примерно до среднего уровня. Но до этого еще несколько недель, в начале мая будет холодно“.

Агентство окружающей среды напоминает, что сегодня система высокого давления будет двигаться на восток в сторону от Эстонии, а вечером с моря придет новая система низкого давления.

Во второй половине дня на островах образуется облачность, вечером там начнутся сильные ливни, которые распространятся и на материк. Ветер во второй половине поменяет направление с западного на южное и юго-восточное, будет дуть со скоростью 3-9 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов.

В воскресенье погода также будет облачной. В нескольких местах пройдут ливневые дожди. Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 м/с, на островах и побережье с порывами до 15 м/с. Температура воздуха - от 5 до 10 градусов, в восточной Эстонии до 12 градусов.

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