Синоптик: нас ждут жара и высокий риск пожаров. Ситуация изменится к Яановой ночи

По данным Агентства по охране окружающей среды, во вторник погода будет без осадков. Класс пожарной опасности IV-V, местами - III. С завтрашнего дня по всей Эстонии распространится высокий или очень высокий риск пожара.

По словам главного синоптика Агентства по охране окружающей среды Хельве Мейтерн, жара продержится как минимум до 17.06, то есть до субботы этой недели. Температура воздуха будет выше 25 градусов со среды по субботу, а местами в пятницу и субботу будет около 30 градусов.

„После этого, 18 и 19 июня (скорее всего, в воскресенье) по многим направлениям ожидаются сильные дожди с грозами. Вероятность дождя составляет около 50%, но дождевые тучи распространятся не везде, поэтому риск возгорания в некоторых местах останется высоким“, - сказал синоптик изданию Maaleht.

Затем, по словам Мейтерн, жара понемногу спадет. С 20 по 22 июня возможны кратковременные дожди. „Согласно текущим данным, вероятность ливней снова увеличится к Яановой ночи“, — сказал он.

Спасатели призывают: • разводить огонь только с особой осторожностью и, по возможности, вообще не пользоваться огнем, • перед разведением костра убедитесь, что он находится на достаточном расстоянии от строений и леса, костер должен быть разведен на негорючей поверхности и под рукой должны быть средства тушения, • нельзя разводить костер при сильном ветре и оставлять без присмотра, • курильщики должны помнить, что неосторожно непотушенная сигарета может вызвать большой пожар, • при движении автотранспорта (квадроциклов и мотоциклов) в сухом лесу или на местности с торфянистой почвой, искра из глушителя может вызвать масштабные лесные пожары.

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