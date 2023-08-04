На пару дней в Эстонию придет настоящее лето: будет даже жарче, чем синоптики прогнозировали ранее

Суббота, 05.08

Ночью: малооблачно или переменная облачность. В отдельных местах дожди. Кое-где туман. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 12..18°C.

Днем: малооблачная погода или переменная облачность, вечером начиная с юга облачность уплотнится. Возможны отдельные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, южный 2-8 м/с, к вечеру ветер будет слабым и переменных направлений. Температура воздуха 20..26, на побережье местами до 18°C.

Воскресенье, 06.08

Ночью: облачно с прояснениями, зона осадков будет расширяться с побережья Рижского залива и Южной Эстонии на север, пройдут сильные дожди и грозы. Ветер восточных направлений усилится до 3-9, к утру на островах и северном побережье порывы северо-восточного ветра будут достигать 14 м/с. Температура 13..19°C.

Днем: до обеда облачная с прояснениями погода, во многих местах дождь, возможна гроза. В Юго-Восточной Эстонии небольшая облачность без осадков. После обеда в Западной Эстонии облачная погода, пройдут дожди и грозы, на востоке страны небольшая облачность, вероятность осадков низкая. К вечеру небо повсеместно прояснится. Ветер восточных направлений 5-11, на островах и северо-западном побережье северо-восточный и восточный ветер порывами 15 м/с. Температура воздуха повысится до 24..30°C, на побережье местами до 23°C.

Понедельник, 07.08

Ночью: ясная или малооблачная погода без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура 18..23°C.

Днем: до обеда облачность небольшая, без осадков. После обеда облачность усилится, пройдут дожди и грозы, есть опасность сильных ливней и порывов ветра.

Ветер юго-восточный, восточный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 25..31°C, после обеда начиная с запада температура будет опускаться.

Вторник, 08.08