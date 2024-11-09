ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Суббота обещает быть ветренной

Днем ожидается сильный юго-западный и западный ветер, до 12 м/с, в Финском заливе - 15м/с , на побережье Вирумаа ночью до 18 м/с, к вечеру ветер ослабнет. Ночью относительно ясное небо, погода без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3..7°С, на побережье до 9°С, днем 6..9°С.
В воскресенье влияние восточной области низкого давления уменьшится, атмосферное давление повысится. Слабый ветер и теплая воздушная масса приведут к скоплению облаков и небольшому дождю. Температура воздуха днем 3..8°C.
Погода у соседей
В Хельсинки в субботу будет пасмурно, без дождя. Температура воздуха 5-9 градусов. Ветер западный, скорость до 7 м/с.
В Риге днем переменная облачность, ночью пасмурно. В субботу осадков не ожидается. Будет дуть легкий северо-восточный ветер, скорость до 3 м/с.