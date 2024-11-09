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09.11.2024, 08:32

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Суббота обещает быть ветренной

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Ветренная погода на набережной Пирита
Ветренная погода на набережной Пирита
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня, в субботу, ожидается довольно ветреная погода.

Днем ожидается сильный юго-западный и западный ветер, до 12 м/с, в Финском заливе - 15м/с , на побережье Вирумаа ночью до 18 м/с, к вечеру ветер ослабнет. Ночью относительно ясное небо, погода без осадков, днем ​​возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3..7°С, на побережье до 9°С, днем ​​6..9°С.

В воскресенье влияние восточной области низкого давления уменьшится, атмосферное давление повысится. Слабый ветер и теплая воздушная масса приведут к скоплению облаков и небольшому дождю. Температура воздуха днем ​​3..8°C.

Погода у соседей

В Хельсинки в субботу будет пасмурно, без дождя. Температура воздуха 5-9 градусов. Ветер западный, скорость до 7 м/с.

В Риге днем ​​переменная облачность, ночью пасмурно. В субботу осадков не ожидается. Будет дуть легкий северо-восточный ветер, скорость до 3 м/с.

Дорожные условия

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