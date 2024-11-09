ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Суббота обещает быть ветренной

Днем ожидается сильный юго-западный и западный ветер, до 12 м/с, в Финском заливе - 15м/с , на побережье Вирумаа ночью до 18 м/с, к вечеру ветер ослабнет. Ночью относительно ясное небо, погода без осадков, днем ​​возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3..7°С, на побережье до 9°С, днем ​​6..9°С.