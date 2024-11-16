16.11.2024, 17:54
Штормовое предупреждение! Ветра до 25 м/с бушуют по всей Эстонии, деревья повалились на дороги(46)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу нас ждет штормовая погода, со скоростью ветра до 30 м/с в Финском заливе. Погода, которая до сих пор была теплой, в воскресенье сменится более холодным воздухом и осадками в виде снега.
В субботу (16.11) зона низкого давления станет исключительно активной в Норвежском море, а ее часть переместится на север Скандинавии. Ее центр сильно расширится над Балтийским морем и усилит юго-западный ветер до 18 м/с во внутренних регионах, 25 м/с на побережье и до 30 м/с в Финском заливе. Местами пройдет дождь. Температура воздуха днем 8...10°C.
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