ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На выходных погода не порадует

В ночь на субботу (30.11) в основном облачная погода. Местами дождь, возможен туман. Ветер юго-западный, западный 3-9, на побережье порывами 13, в начале ночи 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C, к утру на островах повышение температуры до +7°C.

Днем в субботу облачная погода, во многих местах пройдет дождь. К вечеру небо прояснится и осадки поредеют. Ветер юго-западный 4-10, на островах порывами до 17 м/с, вечером усилится - во внутренних районах страны порывами до 15, на островах и побережье его сила составит 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

В ночь на воскресенье (01.12) облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 15, на побережье 9-15, порывами до 21 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 1..5, на островах и побережье до 7°C.

В воскресенье днем облачно с редкими прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

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