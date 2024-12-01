ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Скоро теплые дни сменятся холодами и снегопадами

Сегодня, 1 декабря, Эстония остается на границе области повышенного атмосферного давления, распространяющейся с юга, и активной области пониженного давления, движущейся в направлении побережья Норвегии. Воздушная масса остается теплой и влажной, днем сохранится облачная погода с отдельными прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-11, порывами до 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов.