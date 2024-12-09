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09.12.2024, 08:41

ПРОГНОЗ | На этой неделе погода будет переменчива, высок риск обледенения дорог!

 
Немного солнца в холодные дни не помешает
Немного солнца в холодные дни не помешает
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На начавшейся неделе температура воздуха будет то опускаться ниже нуля, то вновь повышаться.

В понедельник, 9 декабря, зона повышенного атмосферного давления распространится со Скандинавии на Эстонию. Ночь в Северной и Южной Эстонии местами выпал небольшой снег, на побережье мокрый снег и ледяной дождь. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 2-8, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и побережье 0..+3 градуса.

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