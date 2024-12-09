ПРОГНОЗ | В начале недели нас ждет сухая и ясная погода

В понедельник, 9 декабря, зона повышенного атмосферного давления распространится со Скандинавии на Эстонию. Ночь в Северной и Южной Эстонии местами выпал небольшой снег, на побережье мокрый снег и ледяной дождь. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 2-8, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и побережье 0..+3 градуса.