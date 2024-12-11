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11.12.2024, 19:45

ПРОГНОЗ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ | Погода будет неустойчивой: возможны метель, мокрый снег, дождь

 
Ele Pedassaar
Ожидается метель, дождь, на дорогах гололедица.
Ожидается метель, дождь, на дорогах гололедица.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Как сообщила изданию Maaleht синоптик Агентства окружающей среды Эле Педассаар, судя по прогностическим моделям, в ближайшие дни погоды погода будет носить переменчивый характер.

В четверг, 12 декабря, Эстония окажется на границе двух атмосферных фронтов — смещающей с Северной России области пониженного давления и области повышенного давления, простирающейся от Западной Европы до Балтийского моря. С севера к нам поступит холодный воздух, в течение дня температура воздуха начнет понижаться, усилится ветер, начнется метель.

В пятницу, 13 декабря, усилится влияние области повышенного давления, осадки поредеют, ветер стихнет. К вечеру влияние на погоду начнет оказывать ложбина пониженного давления, которая принесет влажный воздух. На материке пойдет снег, на островах мокрый снег и дождь.

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