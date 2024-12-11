ПРОГНОЗ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ | Погода будет неустойчивой: возможны метель, мокрый снег, дождь

В четверг, 12 декабря, Эстония окажется на границе двух атмосферных фронтов — смещающей с Северной России области пониженного давления и области повышенного давления, простирающейся от Западной Европы до Балтийского моря. С севера к нам поступит холодный воздух, в течение дня температура воздуха начнет понижаться, усилится ветер, начнется метель.