ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Для Эстонии вынесено штормовое предупреждение: порывы ветра составят до 25 м/с

Штормовой ветер: для Западной Эстонии и островов вынесено предупреждение 2-го уровня.
Сегодня, 16 декабря, для всей Эстонии дано предупреждение о сильном ветре, сообщает Maaleht.
Погоду в понедельник определяют быстро сменяющие друг друга области атмосферного давления.
Ночью на Эстонию сместилась новая ложбина пониженного давления, во многих местах выпал снег, мокрый снег и дождь. Днем она сместится на Россию. Ожидается переменная облачность, во многих местах выпадет снег, мокрый снег и дождь. Местами метель. На дорогах гололедица.