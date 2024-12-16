ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Для Эстонии вынесено штормовое предупреждение: порывы ветра составят до 25 м/с

Ночью на Эстонию сместилась новая ложбина пониженного давления, во многих местах выпал снег, мокрый снег и дождь. Днем она сместится на Россию. Ожидается переменная облачность, во многих местах выпадет снег, мокрый снег и дождь. Местами метель. На дорогах гололедица.