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16.12.2024, 08:40

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Для Эстонии вынесено штормовое предупреждение: порывы ветра составят до 25 м/с

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Штормовой ветер: для Западной Эстонии и островов вынесено предупреждение 2-го уровня.
Штормовой ветер: для Западной Эстонии и островов вынесено предупреждение 2-го уровня.

Сегодня, 16 декабря, для всей Эстонии дано предупреждение о сильном ветре, сообщает Maaleht.

Погоду в понедельник определяют быстро сменяющие друг друга области атмосферного давления.

Ночью на Эстонию сместилась новая ложбина пониженного давления, во многих местах выпал снег, мокрый снег и дождь. Днем она сместится на Россию. Ожидается переменная облачность, во многих местах выпадет снег, мокрый снег и дождь. Местами метель. На дорогах гололедица.

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