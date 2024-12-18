ПРОГНОЗ | Вечером на Эстонию обрушится метель. Возможен ледяной дождь

Сегодня, 18 декабря, вечером с моря придёт активный циклон с тёплым и влажным воздухом. Ожидается усиление южного и юго-восточного ветра. Температура воздуха на островах начнет повышаться, там будет дождь и мокрый снег. Осадки будут постепенно распространяться и на материк. В западной части Эстонии возрастет риск гололедицы. Вечером снег и мокрый снег станут интенсивными, особенно в западной части материка, ухудшая условия на дорогах. Температура воздуха: на западе Эстонии от 0 до +5°C, в центральной части около 0°C, на востоке ниже нуля.

В ночь на 19 декабря циклон переместится на восток Эстонии. Будет облачно. Ночью ожидается снег и мокрый снег, местами метель, на островах и западном побережье – дождь. После полуночи осадки перейдут в дождь по всей стране, а на востоке Эстонии в утренние часы возможен ледяной дождь. На дорогах – гололед! Ветер юго-восточный и южный, на островах и побережье южный и юго-западный, 7–12 м/с, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха: от 0 до -5°C, на островах и западном побережье +1..+5°C, к утру повысится. Ориентировочное количество снега – 3–7 см.

Утром, 19 декабря, из-за осадков и гололеда дорожные условия будут крайне опасными!

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Предупреждения

18 декабря вечером дождь и мокрый снег с островов достигнут материка и начнут продвигаться на восток, переходя в снег. Поздним вечером в центральной и восточной части Эстонии ожидается обильный снег, возможна метель. На западе Эстонии появится гололед, дороги станут скользкими! Южный и юго-восточный ветер усилится до 14 м/с, на побережье до 20 м/с.

19 декабря после полуночи осадки в центральной и восточной Эстонии перейдут в мокрый снег и дождь, местами возможен ледяной дождь. Температура воздуха повысится.

Утром 19 декабря в Вирумаа ожидается ледяной дождь. А также высокий риск обледенения дорог в центральной и восточной Эстонии!

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