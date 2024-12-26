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26.12.2024, 13:30

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Настоящая осень! Температура поднимется до +8 градусов, сохранится густой туман

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Во второй день Рождества ожидается облачная погода. Во многих местах в первой половине дня сохранится туман, местами будет идти моросящий дождь. К вечеру с северо-запада облачность начнет немного рассеиваться. Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 4-10 м/с, с порывами до 13 м/с, на побережье до 15 м/с. К вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха составит от 4 до 8°C.

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