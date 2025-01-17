Синоптики обещают на выходных комфортную погоду, но есть один минус

В ночь на субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дождь и туман. После полуночи, начиная с северо-запада, облачность поредеет, вероятность осадков невелика. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14, на островах и побережье 8-14 порывами до 20 м/с. После полуночи ветер начнет менять направление на северо-западное, к утру немного усилится. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем в основном солнечная погода. Ветер преимущественного северо-западный 5-11, порывами до 14, в Северной Эстонии 8-14, порывами до 20 м/с. После обеда ветер западных направлений будет постепенно ослабевать.Температура воздуха 1..4, на островах до 6, во второй половине дня во внутренних районах страны опустится до 0..-1°C.

В ночь на воскресенье переменная облачность. Местами небольшой дождь. Во многих местах туман. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +4°C.

Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Вечером ветер ослабеет и сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 1..5°C.

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