Синоптик Кайро Кийтсак: зима возвращается! Пройдет снег, возможна метель. Когда вновь потеплеет до +10°?

К четвергу оконечность расположенного над Польшей циклона распространит свое влияние на Эстонию. Пройдет дождь и мокрый снег, на материковой части страны — также снег. Ветер слабый, переменных направлений, но после обеда начиная с островом ожидается усиление ветра северного направления. Температура воздуха 0–4, в Юго-Восточной Эстонии 5–9°, вечером температура понизится.

В пятницу (14.03) область низкого давления будет перемещаться через Литву и вдоль восточной границы Латвии в сторону России. В начале ночи к востоку от воображаемой линии Пярну — Раквере пройдет снег, мокрый снег и дождь. После полуночи осадки там перейдут в снег и станут интенсивными, утром начиная с запада осадки будут постепенно прекращаться. Днем без существенных осадков, но вечером с Финского залива к нам придут отдельные снежные заряды, которые будут перемещаться в восточном и юго-восточном направлении. Ночью ожидается сильный ветер северного и северо-западного направлений, днем — северо-западного и западного. Температура воздуха к утру упадет до –1...–6°, днем термометр покажет –2...+2°.