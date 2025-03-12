12.03.2025, 17:32
Синоптик Кайро Кийтсак: зима возвращается! Пройдет снег, возможна метель. Когда вновь потеплеет до +10°?(7)
Прогноз на неделю
ФОТО: | Delfi Meedia
В ближайшие дни показания термометра будут колебаться между „плюсом“ и „минусом“, пройдут осадки — в виде мокрого снега и снега.
К четвергу оконечность расположенного над Польшей циклона распространит свое влияние на Эстонию. Пройдет дождь и мокрый снег, на материковой части страны — также снег. Ветер слабый, переменных направлений, но после обеда начиная с островом ожидается усиление ветра северного направления. Температура воздуха 0–4, в Юго-Восточной Эстонии 5–9°, вечером температура понизится.
Уже подписаны?