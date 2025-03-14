Погодные новости
14.03.2025, 09:25

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Не спешите менять шины: впереди холода и снег

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Важно следить за погодой, чтобы определить, когда следует менять шины. Если температура воздуха ниже +7 °C, то устанавливать летнюю резину пока не стоит
Важно следить за погодой, чтобы определить, когда следует менять шины. Если температура воздуха ниже +7 °C, то устанавливать летнюю резину пока не стоит
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Из-за низких ночных температур и снега дороги стали очень скользкими.

В пятницу (14.03) область низкого давления сместится в сторону северных регионов России. В течение дня ожидается переменная облачность. Утром местами на востоке и юго-востоке Эстонии по-прежнему будет идти снег. Вечером в Северную Эстонию со стороны Финского залива, двигаясь на юго-восток, придет новый снегопад.

Ветер северо-западный и западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, к вечеру западный ветер несколько ослабеет. Температура воздуха -2..+2°С.

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