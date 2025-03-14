ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Не спешите менять шины: впереди холода и снег

В пятницу (14.03) область низкого давления сместится в сторону северных регионов России. В течение дня ожидается переменная облачность. Утром местами на востоке и юго-востоке Эстонии по-прежнему будет идти снег. Вечером в Северную Эстонию со стороны Финского залива, двигаясь на юго-восток, придет новый снегопад.