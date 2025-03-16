16.03.2025, 09:19
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Будьте осторожны! Ожидается штормовой ветер до 23 м/с и сильный снегопад(2)
На дорогах во время осадков плохая видимость и гололед!
ФОТО: Keskkonnaagentuur
Весна к нам не спешит - Эстонию снова накроет снежным покровом.
Ближе к утру воскресенья (16.03) на северо-западе Эстонии появится зона осадков, которая будет перемещаться вглубь страны. Ожидается снег, мокрый снег и дождь. Местами возможна метель. Температура воздуха ниже нуля, поэтому утром будет высок риск обледенения дорог!
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