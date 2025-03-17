ПРОГНОЗ | На новой неделе начнет постепенно становиться теплее

В понедельник, 17 марта, область высокого давления распространится от Скандинавии на Балтийское море. До нас с северо-западным течением дойдет холодная воздушная масса. Днем переменная облачность. Местами возможен снег и мокрый снег. К вечеру облачность усилится, а осадки станут более обширными. Ветер северо-западный и западный 3-9, порывами до 12, днем ​​на побережье до 16 м/с. Температура воздуха поднимется до -1..+3°С. Ночью ожидается преимущественно облачная погода. Ожидается снег и мокрый снег, большая часть осадков утром переместится на юго-восток от Эстонии. Юго-западный и западный ветер сменится на северо-западный: на островах 4–9, порывами до 13, на побережье 6–13, порывами до 17 м/с. Температура воздуха -4..+1, на западном побережье до +3°С.