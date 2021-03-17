НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Зима еще тряхнет стариной: до -12! А с понедельника потеплеет

В то же время над Севером России находится область низкого давления, по западной оконечности которой с севера на юг двигаются холод.

Четверг, 18.03

Ночью: Облачная с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер северных направлений 2-8, до полуночи на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. После обеда, начиная с севера Эстонии начнётся снег. Ветер северо-западный, западный 2-8, вечером на островах и северном побережье усилится северо-восточный и северный ветер 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Пятница, 19.03

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, после полуночи осадки пойдут на убыль. Ветер северо-восточный, северный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..-9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-восточный, 7-11, порывы 14, на побережье порывы до 16 м/с, вечером постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..-6°С.

Суббота, 20.03

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-10, местами -12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня, начиная с севера, облачность увеличится и пойдет снег, местами метель. Юго-западный ветер усилится 5-10, порывы до 15, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 0..-3°С.

Воскресенье, 21.03

Ночью: Облачно. Пройдёт мокрый снег и снег, местами также дождь, гололёд. ветер западный, юго-западный 5-11, порывы 15, на побережье порывы до 17 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха -2..+2, в начале ночи на востоке Эстонии до -4°С.

Днем: Облачно. Во многих местах пройдёт как снег, мокрый снег и также дождь. До обеда на дорогах скользко! Ветер западной четверти 5-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

На следующей неделе (22-24.03) усиливающийся над Центральной Европой антициклон даст надежду на более весеннюю погоду. Небо прояснится и потеплеет.