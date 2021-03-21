Прогноз на неделю: весна приходит — днем до +9 градусов

Понедельник, 22.03:

Ночью: На западе Эстонии в основном ясная погода. На востоке облачно, местами возможен снег, после полуночи прояснит и будет без осадков. Ветер северо-западный 5-12, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..-6°С. Опасность скользких дорог!

Днем: Солнечно, кое-где переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-9, порывами до 13 м/с, к вечеру ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°С

Вторник, 23.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-8, при продолжительных прояснениях местами -13, на островах и западном побережье -2..+1°С

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха +1..+5, на западе Эстонии местами до +9°С.

Среда, 24.03:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: В течение дня, начиная с запада, облачность уплотнится. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 2..8°С.

Четверг, 25.03:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха +1..+4°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°С.