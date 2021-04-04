Рано радовались: на неделе обещают мокрый снег и дождь

Понедельник, 05.04:

Ночью: Облачность постепенно уплотнится и, начиная с запада, пойдет дождь. Ветер юго-западный, южный 6-11, порывами 15-17 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, кое-где осадки могут быть сильными. Вечером местами образуется туман. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывами 15-21 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/с. После обеда ветер постепенно ослабеет и развернется на островах к западному направлению. Температура воздуха 2...8°С.

Вторник, 06.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, южный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3...+1°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, южный 5-12, порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 2...6°С.

Среда, 07.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3...+1°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, мокрый снег и снег. Ветер южной четверти 4-9, на островах порывами до 13 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 2...7°С.

Четверг, 08.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха -1...-6, на островах до +1°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер западной четверти 2-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3...8°С.