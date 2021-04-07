На следующей неделе в Эстонии сильно потеплеет

На новой неделе южные циклоны принесут в восточную часть Европы теплые воздушные массы. Эстония попеременно окажется как в более теплой, так и более холодной части воздуховорота. В теплые дни температура воздуха днем поднимется выше 10 градусов, а местами и выше 15. В более прохладные периоды может пройти небольшой снег, но общая картина будет определенно более весенней.

Тем не менее, на текущей неделе все еще будет дождливо, местами пройдет снег и мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, в четверг ночью ожидается небольшая и переменная облачность. Местами, преимущественно на побережье, Кратковременный дождь, мокрый снег и снег. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-5, на наветренном побережье до +1°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Пятница, 09.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами возможен небольшой снег или мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с, утром на западном побережье усилится южный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +2°С.

Днем: Облачность уплотнится. В первой половине дня дождь и мокрый снег в основном на западе Эстонии, во второй половине дня осадков будет больше. Южный, юго-западный ветер усилится 6-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье до 23 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Суббота, 10.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь, к утру облачность рассеется и осадков станет меньше. Ветер южный, юго-западный 6-12, порывами 17, на островах и побережье до 23 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Переменная облачность с кратковременными дождями или мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15, на северном побережье до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 3..8°С.