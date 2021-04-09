В Эстонии вынесено штормовое предупреждение

Скорость ветра на островах и побережье составит 12-18 м/с, порывами до 22-25.

Погода в Эстонии сегодня будет облачной, местами пройдут дожди и мокрый снег.

Ветер южный, юго-западный. Скорость ветра на материке 7-12 м/с, порывами до 18 м.

Ожидается, что в ночь на субботу ветер немного утихнет, но полностью безветренной погоды ждать не стоит.

Как мы писали ранее, погода улучшится со следующей недели, когда столбик термометра поднимется выше 15 градусов тепла.

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