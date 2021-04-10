В ночь на воскресенье ожидается мороз до -4 градусов

Будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-10, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах и побережье до +2°С.

В воскресенье днем ясно или малооблачно, без осадков. Около полудня облачность начнет уплотняться и вечером с юго-запада подойдет зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которая распространится дальше в северо-восточном направлении. Ветер южной четверти 3-9 м/с, вечером развернется к восточной четверти и в районе Рижского залива усилится порывами до 12 м/с. Температура воздуха 4 10, местами до 12°С.

В понедельник облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Под утро облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер восточной четверти 4-10, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2…7°С.

Днём в первой половине дня небольшая и переменная облачность, без осадков. После обеда облачность уплотнится и местами пойдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 6-12, порывами до 16 м/с. Температура воздуха 10…16, на побережье местами 6…9°С.

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