На этой неделе температура переменчива: от 3 градусов мороза до 10 градусов тепла

Вторник, 13.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Местами образуется туман. Ветер южной четверти, на островах западный 2-8, в начале ночи на побережье северо-востока порывами 12 м/с. Температура воздуха 2…8°С.

Днем: На востоке Эстонии облачно с прояснениями и временами пройдёт дождь. На западе страны переменная облачность и без осадков. Ветер западной четверти 2-8, во второй половине дня на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Среда, 14.04:

Ночью: На востоке Эстонии облачно с прояснениями и во многих местах пройдёт дождь, возможен также и мокрый снег. На западе страны небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 2-7, на побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха -3…+2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, во второй половине дня на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 4…10°С.

Четверг, 15.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 4-9, до полуночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-11, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Пятница, 16.04:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 8..12, на наветренной стороне побережья 4..7°С.