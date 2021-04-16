Время для активного отдыха! Выходные будут теплые, солнечные и без осадков

Суббота, 17.04:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-12, на Хийумаа и северо-западном побережье порывами до 17 м/с, после полуночи немного ослабеет 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-11, порывами до 14, на северном побережье и Хийумаа до 16 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье с наветренной стороны до 7°С.

Воскресенье, 18.04:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: В основном солнечно. Ветер северо-восточный 4-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье с наветренной стороны 6..10°С.

Понедельник, 19.04:

Ночью: Ясно и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье с наветренной стороны 6..10°С.

Вторник, 20.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье с наветренной стороны 5..8°С.