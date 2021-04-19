НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Зима еще огрызнется: синоптики обещают снег с дождем

Вторник, 20.04

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков, местами образуется туман. Ветер северо-восточный и восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1...+4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков, вечером местами возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье с наветренной стороны 7..9°С.

Среда, 21.04

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер восточных направлений 1-7, в начале ночи на северном побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: На западе Эстонии переменная облачность, на востоке Эстонии облачно с прояснениями. В материковой части страны временами пройдет небольшой дождь, на островах островах лишь отдельные ливни. Ветер переменных направлений 1-7, во второй половине дня в восточной Эстонии ветер северных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье с наветренной стороны 5..7°С.

Четверг, 22.04

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: В утренние часы переменная облачность. Местами небольшой дождь. Во второй половине дня облачность уплотнится, вечером к западной Эстонии подойдет плотная зона осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9..15, на побережье местами 7°С.

Пятница, 23.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона дождя, а местами и с мокрым снегом, распространится с островов через материк, затем в осадках наступит пауза. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на северном побережье порывами 13 м/с, после полуночи ветер, начиная с островов, развернется к южной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.