НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Синоптики огорчают: зима вскоре вернется и задержится

Этому способствует область низкого давления, сформировавшая над Балтийским морем в том числе и в высоких слоях атмосферы. Она позволяет холоду северных широт свободно перемещаться на юг - через страны Балтии до Альп.

Четверг, 22.04

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южной четверти 3-9, на островах западной Эстонии порывы 12 м/с. Температура воздуха -1...+4°С.

Днем: До обеда переменная облачность, после обеда облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывы 12-16 м/с. Температура воздуха 8...12, на побережье местами 5°С.

Пятница, 23.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южной четверти ,на материке 4-11, в районе Рижского залива западный и юго-западный порывами до 17 м/с, под утро на западном побережье Сааремаа западный и северо-западный более 20 м/с. Температура воздуха -1...+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет дождь и мокрый снег, возможна также и и снежная крупа. Ветер южных направлений 4-8,порывами 12 м/с, после обеда на материке местами переменный 2-7 м/с, на островах и в районе Рижского залива западный и северо-западный 9-14 ,порывы 17-22 м/с. Температура воздуха 3...7°C.

Суббота, 24.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, местами возможен и снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с, на островах западной Эстонии и побережье - западный, северо-западный ветер 9-14, порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха -1...+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-11 м/с, на островах западной Эстонии и побережье 9-14, порывами 17-23 м/с. Температура воздуха 3...7°C.

Воскресенье, 25.04