На следующей неделе ожидается промозглая погода, возможен мокрый снег

Понедельник, 26.04:

Ночью: В основном облачно. Дождь, мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер северо-западный, западный 3-9, на западном побережье островов порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Облачно. Временами дождь и мокрый снег, вечером осадки пойдут на убыль. Ветер преимущественно северо-западный, северный 2-8, на западном побережье островов порывы до 13 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Вторник, 27.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах преимущественно дождь. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Среда, 28.04:

Ночью: Начиная с севера облачность рассеется. Местами кратковременные осадки. Ветер северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и мокрый снег, вечером осадки станут реже. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Четверг, 29.04:

Ночью: Переменная облачность.Местами кратковременные осадки. Ветер западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможен и мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

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