НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Зонты и теплые куртки не убираем: на скорое улучшение погоды рассчитывать не стоит

Четверг, 29.04

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт слабый дождь и мокрый снег. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Пятница, 30.04

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь, также возможен и мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-6, на островах северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -2..+4°C.

Днем: На севере Эстонии небольшая облачность, без осадков. В южной Эстонии облачно с прояснениями и во многих местах пройдёт дождь. Ветер в основном северо-восточный и северный 2-8,на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Суббота, 01.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Переменная облачность. Местами дождь. Ветер западной четверти 3-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Воскресенье, 02.05

Ночью: Ясно или малооблачная погода, без осадков. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

В понедельник южнее нас пройдет очередная область низкого давления, которая понесет почерпнутые в Южной Европе влажность и тепло в Россию. Нам же достанется промозглый ветер, а в Южной Эстонии можно ожидать дождь или мокрый снег.

И в дальнейшем, как минимум до среды, мы по-прежнему будем оставаться во власти циклонов — синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду. Температура воздуха, правда, будет понемногу расти.