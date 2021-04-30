Синоптик: теплой погоды в ближайшее время ожидать на стоит

Из-за этого днем температура воздуха на поверхности земли низкая. Например, сегодня ночью она колебалась между -2 ja -4 градусами.

После восхода температура начинает подниматься, но очень сильно воздух не прогревается, поскольку мешает холодная воздушная масса.

По словам синоптика, по-летнему теплой погоды в ближайшее время ожидать на стоит. ”Первые десять дней мая будут холоднее среднего”, — сказал он. Скорее всего, после 10 мая потеплеет, но останется ли тепло надолго, сейчас сказать нельзя. Нынешнюю холодную весну Кийтсак назвал аномальной для Эстонии. Он сказал, что поскольку зима выдалась суровой, то полностью она отступить не успела, что и сказывается на природе.

В первой половине следующей недели, по словам Кийтсака, столбик термометра поднимется лишь до 11 градусов, а во второй половине в Эстонию прибудет область высокого давления, которая принесет с собой сильные ветры.

Садоводам Кийтсак посоветовал иметь ввиду, что ночные заморозки продлятся до конца мая и даже начала июня.

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