Читайте, какая погода ждет нас на выходных

Суббота, 01.05:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха -4..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Воскресенье, 02.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером станет восточных направлений. Температура воздуха 7..12, на побережье местами до 5°С.

Понедельник, 03.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На юго-востоке Эстонии возможен дождь. Восточный, северо-восточный ветер 3-8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: На западе Эстонии небольшая и переменная облачность, на востоке облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, возможен мокрый снег. Ветер северных направлений 5-11, порывы до 17 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 4..9°С.

Вторник, 04.05:

Ночью: На западе Эстонии небольшая и переменная облачность, на востоке более облачно. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 2-7, на востоке 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 3-8, на востоке порывы 12 м/с, во второй половине дня переменный ветер 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

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